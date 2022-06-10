إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بزرابى الحديد جنوب بنى سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من مركز شرطة الفشن بنشوب مشاجرة داخل منطقة زرابى الحديد التابعة لمركز الفشن بسبب خلافات الجيرة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى ، احمد م.ا 50 سنه ، وشقيقة حنفى 55 سنة، ابراهيم ح ا 40 سنة ، حجاج عبد الله أحمد 45 سنة، محمد ح ا 21 سنة وشقيقة ربيع 30 سنة ، نور م ا 44 سنة، وشقيقة رمضان 37 سنة، احمد م ا 36 سنة مصابين بجروح متفرقه بالجسم ويتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمنى وضبط أطراف المشاجرة.