اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 12:20 م
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إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بزرابى الحديد جنوب بنى سويف

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:06 م
إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بزرابى الحديد جنوب بنى سويف حملة أمنية - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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فرضت قوات الأمن كردون أمنى حول منطقة زرابى الحديد التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف عقب إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من مركز شرطة الفشن بنشوب مشاجرة داخل منطقة زرابى الحديد التابعة لمركز الفشن بسبب خلافات الجيرة.
 
واستقبل مستشفى الفشن المركزى ، احمد م.ا   50 سنه ، وشقيقة حنفى 55 سنة، ابراهيم ح ا 40 سنة ، حجاج عبد الله أحمد 45 سنة، محمد ح  ا 21 سنة وشقيقة ربيع 30 سنة ، نور م ا 44 سنة، وشقيقة رمضان 37 سنة، احمد م ا 36 سنة مصابين بجروح متفرقه بالجسم ويتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى.
 
وانتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمنى وضبط أطراف المشاجرة.
 
 
 

 


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