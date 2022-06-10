اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 07:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد الخير بخورشيد

الجمعة، 10 يونيو 2022 06:54 م
"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد الخير بخورشيد "أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد الخير بخورشيد
الإسكندرية اسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتحت مديرية الاوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، مسجد الخير بمنطقة خورشيد التابعة لإدارة الرمل، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة بحضور عدد كبير من المواطنين واعضاء مجلس النواب.

 

يأتى ذلك تحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة.

 

وقام الشيخ سلامة وكيل الوزارة بجولة مرورية شملت عددا من مساجد الإدارات الفرعية لتفقد المساجد ومدى جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا أن مهمتنا هي إعداد بيوت الله عز ىوجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة