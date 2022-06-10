"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد الخير بخورشيد

الإسكندرية اسماء على بدر

افتتحت مديرية الاوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، مسجد الخير بمنطقة خورشيد التابعة لإدارة الرمل، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة بحضور عدد كبير من المواطنين واعضاء مجلس النواب.

يأتى ذلك تحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة.

وقام الشيخ سلامة وكيل الوزارة بجولة مرورية شملت عددا من مساجد الإدارات الفرعية لتفقد المساجد ومدى جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا أن مهمتنا هي إعداد بيوت الله عز ىوجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.