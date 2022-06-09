وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بالأئمة والدعاة

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الأئمة والدعاة والقيادات بالإدارات الفرعية بمحافظة الإسكندرية، بهدف تحقيق شيء من التكافل المجتمعي وإيصال الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة، وطالب من الأئمة بذل المزيد من الجهد لتوعية الناس بهذا المشروع العظيم حسبة لله تعالى بما يحقق الترابط والألفة بين أبناء الوطن.

يأتى ذلك ضمن اللقاءات الدورية في إطار حرص الوزارة وما تبذله من أجل تحصين المجتمع وبخاصة النشء والشباب من أي أفكار مشبوهة أو مغلوطة .

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية على جعل المساجد مصدر إشعاع وتثقيف وتنوير وتبصير بتعاليم الدين السمحة وغرس القيم وروح المواطنة والانتماء والولاء قيادات المديرية.

جدير بالذكر أن وكيل أوقاف الإسكندرية استقبل الواعظة المهندسة بهيرة خير الله ولتكريمها حسب توجيهات الوزير لدورها الرائد في خدمة دين الله عز وجل، وقد أطلقت عليها المديرية لقب أم الواعظات ورائدات الواعظات بالإسكندرية فهي أيقونة من النشاط والعلم لا تألوا جهدا في الدعوة إلى الله وخدمة دينها ووطنها في اي مكان وأي محفل تدعى إليه.

كما التقى الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بأئمة إدارات (محرم بك - غرب - وسط - شرق) بحضور مديري عام الادارات الفرعية لضبط إيقاع العمل الدعوي ومتابعة مساجد النشاط الصيفي وتفعيل وعمل سلسلة من الامسيات والدروس والقوافل عن الأسرة في الإسلام ودراسة الأحكام الفقيهة والشرعية المتعلقة بها وتنشيط دور الإمام الخدمي والمجتمعي كما استمع فضيلته لمقترحات الأئمة بالنسبة للأنشطة الدعوية .

وأكد أنها ستكون محل دراسة وبحث للإفادة منها مؤكدا أن الأئمة الان تقع على كاهلهم مسئولية عظيمة في ارشاد الناس وتعليمهم صحيح الدين وأنهم مسئولون عنها بين يدي الله عز وجل.

جدير بالذكر أن برنامج النشاط الصيفي الذي أطلقته الوزارة للحفاظ على النشء وتعليمهم صحيح الدين يؤتي ثماره بالإسكندرية فمساجد الإسكندرية تتزين بإقبال الأطفال عليها في مشهد غير مسبوق وسط فرحة عارمة من أولياء الامور الذين وجهوا الشكر للأوقاف على اهتمامها بأولادهم ومحافظتها عليهم من كل فكر منحرف.