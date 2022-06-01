اليوم السابع
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مركز الأغذية والأعلاف يعلن زيادة طلبات تسجيل خامات الأعلاف المحلية وإضافاتها

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:48 ص
مركز الأغذية والأعلاف يعلن زيادة طلبات تسجيل خامات الأعلاف المحلية وإضافاتها أعلاف - صورة أرشيفية
كتبت: أسماء نصار

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قال الدكتور أحمد العكازى، مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، إن المركز تلقى العديد من طلبات تسجيل المنتجات محلية الصنع خلال الخمسة أشهر السابقة، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل لمنتجات محلية من الأعلاف وإضافاتها 65%؜ من إجمالى طلبات التسجيل مقابل 35%؜ منتج مستورد، وقد كانت النسبة لنفس الوقت من العام الماضى 58%؜ محلى إلى 42%؜ مستورد، وهذا يمثل مؤشرا إيجابيا بأن المنتج المحلى من الأعلاف وإضافاتها فى ازدياد، وجارٍ العمل على تجويده حتى يكون مطابقا للمواصفات العالمية .

وأضاف العكازى أن هناك متابعة مستمرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على ضرورة سرعة الإنجاز وتقليل وقت إجراءات تسجيل خامات وإضافات الأعلاف، وكذلك المخصبات، مع ضرورة التأكد من خروج التسجيلات بصورة تضمن حماية المزارعين والمربين والتسهيل على المنتجين.


الزراعة

الاعلاف

المخصبات

المزارعين


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