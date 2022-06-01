محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة فى 5 قرى بمركز زفتى

الغربية - مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، مواقع العمل بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة نسب نهو المشروعات والوقوف على التحديات وتذليلها في سبيل الانتهاء من تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة لها .

وخلال الجولة تفقد المحافظ بقرية نهطاي (مجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذي بلغت نسب نهو الأعمال به 100 % بإجمالي تكلفة 5,4 مليون جنيه ، مركز تنمية الأسرة بنسبة تنفيذ 42 % وبتكلفة 3 مليون جنيه، أعمال بدء حفر نقطة الشرطة بنهطاي بتكلفة 5 مليون جنيه)، كما تفقد المحافظ مجموعة من الشوارع الجانبية بالقرية والتي يتم بها أعمال الرصف باستخدام الطبقة الأسمنتية، ذلك إلى جانب أعمال الرصف بطريق قائم نهطاي المؤدي لترعة الخضراوية، حيث تم فرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف.

وتابع المحافظ جولته في نهطاي حيث تفقد (موقع تبطين ترعة الوصلة الشرقية بتكلفة 8,9 مليون جنيه، مركز طب الأسرة والذي تم الانتهاء من الهيكل الخارجي وجاري أعمال تركيب الكهرباء بنسبة تنفيذ 65 % بإجمالي تكلفة 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد أعمال رفع كفاءة كوبري مصرف العطف، واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد مشروع توسعات محطة صرف صحي قرية نهطاي بطاقة 10/5 ألف متر مكعب.

وفي سياق متصل، تفقد "رحمي" أعمال إحلال وتجديد كوبري مصرف زفتى القبلي بتكلفة 4,1 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 12%، وأعمال توسعة وتطوير محطة الصرف الصحي بقرية الغريب ، أعمال إحلال وتجديد كوبري كفر شبرا قلوج على جانبية ترعة عمر بك.

وفي قرية حانوت تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء نقطة شرطة حانوت ، مركز شباب حانوت ومركز طب الأسرة، مجمع الخدمات الزراعية .

واختتمت الجولة بتفقد المشروعات بقرية شرشابة حيث تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية وحدة طب الأسرة، مركز الشباب، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية.