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كييف: أوكرانيا وبولندا ستقيمان مشروعا مشتركا لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:32 م
كييف: أوكرانيا وبولندا ستقيمان مشروعا مشتركا لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن أوكرانيا وبولندا ستقيمان مشروعا مشتركا لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث سيتم تشكيل لجنة أوكرانية بولندية دائمة للتعاون بين هيئات الأعمال البولندية والأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني، أنه ستعد هذه اللجنة توصيات بإنشاء مشروع أوكراني بولندي مشترك لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، وهذا سيرفع تعاوننا الدفاعي والعسكري إلى مستوى جديد، وسيسمح لنا بابتكار أنواع حديثة من الأسلحة الدفاعية.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن وارسو ستساعد في تنمية المجتمعات الأوكرانية، وهذا ما ورد في إعلان مشترك صادر عن وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا ووزارة التمويل والسياسة الإقليمية في بولندا.

 

 


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