اليوم السابع
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أكرم القصاص
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برلماني روسى يتوقع انضمام "خيرسون" و"دونيتسك" و"لوجانسك" إلى بلاده فى يوليو

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:16 م
برلماني روسى يتوقع انضمام "خيرسون" و"دونيتسك" و"لوجانسك" إلى بلاده فى يوليو أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة "خيرسون" وإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو المقبل.


وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من شهر يوليو القادم، ولكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه".


وفيما يتعلق بوجود موارد كافية لدى بلاده لضم هذه المناطق، رد سلوتسكي بشكل إيجابي.


وكان الأمين العام لمجلس حزب السلطة "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، قد قال في وقت سابق: "إن منطقة خيرسون في أوكرانيا والأراضي المحررة من لوجانسك ودونيتسك ستصبح جزءًا من روسيا، وسيحدث الشيء نفسه مع منطقة زابوروجيا، حيث ينبغي إجراء استفتاء بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".


 


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