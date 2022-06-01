اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
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كل ما تريد معرفته عن متلازمة القلب المكسور من أعراض وأسباب

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:00 ص
كل ما تريد معرفته عن متلازمة القلب المكسور من أعراض وأسباب متلازمة القلب المكسور
فاطمة ياسر

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المرور بمشاعر الإجهاد النفسي التي يصاحبها التوتر والقلق، والحزن الذي يأكل في القلب، يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المكسور.

وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذه المتلازمة وفقا للتقرير المشور عبر جريدة " ذي صن ".

ما هي متلازمة القلب المكسور؟
 

يتعرض الشخص للإصابة بالقلب المكسور عندما يشعر بالإجهاد الجسدي، والعاطفي أي النفسي، فهذه المشاعر السلبية تزيد من فرص حدوث مشاكل في عضلة القلب، أو حدوث ضعف في البطين الأيسر للقلب.

ولذا فمتلازمة القلب المكسور تتسبب في تعد حالة يتعرض خلالها القلب للضعف بسبب المشاعر السلبية التي تؤثر علي الشخص، من توتر أو الانفعالات الشديدة، فزيادة هرمونات التوتر مثل الأدرينالين تتسبب في تدمير القلب.

ما هي مضاعفات الإصابة بمتلازمة القلب المكسور؟
 

تؤدي متلازمة القلب المكسور إلى تعطيل وظيفة الضخ المعتادة للقلب بشكل مؤقت، وتتميز الحالة بضعف مؤقت مفاجئ لعضلة القلب ما يتسبب في انتفاخ البطين الأيسر للقلب من أسفل بينما تظل الرقبة ضيقة.

ما هي أعراض  الإصابة بمتلازمة القلب المكسور؟
 

-ألما في الصدر طويل الأمد أو مستمر.

-ضيق في التنفس.

هل متلازمة القلب المكسور تسبب الوفاه؟
 

في بعض الحالات، قد تؤدي متلازمة القلب المكسور إلي الإصابة بصدمة قلبية، وهي حالة غالبا ما تكون قاتلة حيث لا يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم، ولذا فيمكن أن تكون سببا للوفاة.

كيف يمكن معرفة الإصابة بمتلازمة القلب المكسور؟
 

يستحيل معرفة ما إذا كنت مصابا بمتلازمة القلب المكسور أو نوبة قلبية دون التصوير بالأشعة السينية.

ما هي طريقة علاج متلازمة القلب المكسور؟
 

-علاج  حاصرات بيتا .

-مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين .

-مدرات البول.

-يمكنهم أيضا إعطاء الأسبرين للمرضى الذين يظهرون تراكم الترسبات في جدران الشرايين.

 


متلازمة القلب المكسور

القلب المكسور

اعراض متلازمة القلب المكسور


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