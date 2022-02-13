كيف يسبب الإجهاد البدنى والنفسى متلازمة القلب المكسور؟

كتبت فاطمة خليل

تحدث متلازمة القلب المكسور، والمعروفة أيضًا باسم اعتلال عضلة القلب، عندما يعاني شخص ما من إجهاد جسدي أو نفسي مفاجئ وحاد، والذي يمكن أن يضعف البطين الأيسر للقلب بسرعة، فى هذا التقرير ما تحتاج لمعرفته حول أسباب متلازمة القلب المنكسر وأعراضها وعلاجها، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ما هي متلازمة القلب المكسور



متلازمة القلب المكسور، التي تم وصفها لأول مرة في اليابان خلال التسعينيات، هي حالة يخرج فيها البطين الأيسر - حجرة الضخ الأولية للقلب - بينما تنقبض قاعدة القلب، قد يكون هذا خطيرًا لأنه يؤثر سلبًا على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل صحيح.

على العكس من ذلك ، تحدث النوبة القلبية عندما يتم تقييد تدفق الدم، الذي ينقل الأكسجين إلى القلب، أو ينقطع تمامًا.

ويمكن أن تحدث متلازمة القلب المكسور حتى لو كنت بصحة جيدة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، ولهذا السبب من المهم فهم الأسباب والأعراض.

ما الذي يسبب متلازمة القلب المنكسر؟



يشير اسم "متلازمة القلب المكسور" إلى حقيقة أن هذه الحالة يمكن أن تحدث بسبب أحداث مؤلمة عاطفياً تؤثر سلبًا على القلب.

يقول إن المثال الأكثر شيوعًا للضغوط التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة هو الحزن الناجم عن فقدان أحد أفراد الأسرة ، لكنه يشير إلى أن الشعور الشديد بالخوف والغضب والمفاجأة والعواطف الأخرى يمكن أن يكون أيضًا محفزًا.

تتضمن بعض الأحداث الأخرى التي قد تسبب هذه الحالة ما يلي:

-تشخيص طبي مهم ومزعج (أو أخبار سيئة أخرى)

-حادث سيارة

-خسارة مالية مدمرة

-العنف المنزلي

-مرض شديد

اكتشفت دراسة أجريت عام 2020 ارتفاعًا طفيفًا في المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال عضلة القلب منذ تفشي فيروس كورونا - وصل إلى 7.8٪ مقارنة بـ 1.7٪ قبل جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك ، وجد أن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة أثناء الوباء يقضون فترة إقامة أطول في المستشفى من أولئك الذين تم إدخالهم في المستشفى قبل انتشار الوباء.

لاحظ الباحثون أن جائحة كورونا قد أضاف طبقات متعددة من التوتر إلى حياة الناس - لا يقتصر الأمر على تعامل الكثيرين مع التغيرات الاقتصادية والقضايا العاطفية والشعور بالوحدة والعزلة، بل إنهم يتصارعون أيضًا مع مخاوف مستمرة بشأن أنفسهم أو أحبائهم.

يمكن أن تحدث متلازمة القلب المنكسر أيضًا بسبب الضغوط الجسدية ، بما في ذلك:

-صعوبة في التنفس (بسبب نوبة ربو أو انتفاخ الرئة)

انخفاض سكر الدم

انخفاض ضغط الدم

السكتة الدماغية

ارتفاع درجة الحرارة

فقدان الدم بشكل كبير

إصابات خطيرة

حتى الأحداث الإيجابية ، مثل الدخول في حفلة مفاجئة أو الفوز باليانصيب ، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة باعتلال عضلة القلب.

بغض النظر عن سبب الإجهاد ، فإن استجابة الجسم متشابهة: لإفراز كمية كبيرة من هرمون الإجهاد الأدرينالين في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي هذا إلى اعتلال عضلة القلب، والذي يمكن أن يشبه النوبة القلبية.

العلامات والأعراض الشائعة لمتلازمة القلب المكسور



المرضى الذين يعانون من متلازمة القلب المنكسر قد يعانون من ألم في الصدر وضيق في التنفس وانخفاض ضغط الدم بعد وقت قصير جدًا من حدث مرهق للغاية.

وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن وجمعية القلب الأمريكية ، تشمل الأعراض والعلامات الأخرى لاعتلال عضلة القلب ما يلي:

عدم انتظام ضربات القلب

صدمة قلبية

تعرق غزير

دوخة

قد تظهر هذه الأعراض في أي مكان من دقائق إلى ساعات بعد أن يمر شخص ما بحدث مرهق جسديًا أو عاطفيًا.

إذا شعرت بأي أعراض جديدة في صدرك ، أو كنت تعاني من ألم شديد في الصدر أو ضيق في التنفس ، يحثك الخبراء على التماس العناية الطبية على الفور.

النوبات القلبية لها أعراض مشابهة لمتلازمة القلب المنكسر ، لذا من المهم الحصول على تشخيص لأن النوبات القلبية يمكن أن تكون قاتلة.

علاج متلازمة القلب المكسور



سيعتمد علاج متلازمة القلب المكسور إلى حد كبير على الأعراض التي يعاني منها المريض، وسوف يوصي الأطباء في كثير من الأحيان بأدوية مثل حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومدرات البول ويمكنهم أيضًا إعطاء الأسبرين للمرضى الذين يظهرون تراكم الترسبات في جدران الشرايين.

يمكن أن تكون حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين فعالة في تقليل آثار هرمونات التوتر ، وبالتالي المساعدة في منع تكرارها.

ثبت أيضًا أن التأمل والتمارين الرياضية من الاستراتيجيات الفعالة لتقليل التوتر.