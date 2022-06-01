قرب تشغيل الغاز الطبيعي بمدينة إدفو شمال أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تتواصل أعمال تركيب شبكة الغاز الطبيعي بمدينة إدفو لتدخل التشغيل الفعلي في القريب العاجل، وذلك في إطار سعي الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كفاءة البنية التحتية من غاز طبيعى ومياه شرب وصرف صحى.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعى وشبكات المياه الجديدة بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

من جهته أجري إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو جولة متابعة ميدانية لمعدلات التنفيذ من شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعي تمهيدا لإدخال مدينة إدفو فى خطة الرصف حيث بلغ اعتماد شبكات المياه وتغيير خطوط مبلغ 30 مليون جنيه حيث تم اعتماد مبلغ أولى 40 مليون لخطة الرصف فى شهر يوليو ومن المقرر الانتهاء من الغاز فى شهر يوليو القادم والتشغيل النهائى وكذا خطوط المياه الجديدة.

من ناحية أخري كان التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والوفد المرافق له وذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمنطقة العاشرة لهيئة الطرق والكبارى.

يأتى هذا اللقاء، فى إطار المتابعة الجادة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة لتحقيق مطالب وطموحات المواطنين سواء التابعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" أو المشروعات الخاصة لإحلال وتجديد البنية التحتية.

وأكد اللواء أشرف عطية، على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية من أجل دخولها التشغيل الفعلى ليكون ذلك واقع ملموس لدى المواطن الأسوانى مما يجسد إنجازات الدولة المصرية فى كافة قطاعات العمل العام من أجل رفع كفاءة وجودة المرافق العامة والخدمات الجماهيرية.

وأشار، إلى أهمية تكثيف المعدات والخامات والعمالة لتجاوز التحديات والمعوقات، وخاصة الطبيعة الصخرية للمواقع التى تشهد تنفيذ هذه المشروعات، ولاسيما فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى "حياة كريمة"، وأيضاً مشروع دعم مياه الشرب لقرى أبو الريش، بالإضافة إلى مشروع محور وكوبرى الخزان البديل لدخوله التشغيل بنهاية العام الحالى، لأنه من المحاور المرورية الحيوية لربط شرق مدينة أسوان بغربها، وهو الذى يتزامن معه تنفيذ محور وكوبرى دراو.





ادفو







المشروعات-الجارى-تنفيذه







جانب-من-المشروعات







معدلات-الإنجاز



