إزالة تعديات على مساحة 25 ألفا و 669 م2 بمحافظة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، 6 قرارات إزالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بحاجر القنان على مساحة 13 ألف و 920 م2 ، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإزالة 18 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و 699 م2 ، وتم تحرير محاضر بهذه الوقائع ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 50 م2 ، علاوة على إزالة المطبات العشوائية بمدخل المدينة لتلافى وقوع أى حوادث .

يأتى ذلك من أجل الحفاظ على حق الشعب والدولة فى إراضيها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة فى هذا الشأن ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بشأن الإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة طبقاً لمنظومة المتغيرات المكانية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة أولاً بأول سواء كانت بناء أو زراعية أو تابعة للرى.



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حملة ازالات بأسوان