اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 02:32 م
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إزالة تعديات على مساحة 25 ألفا و 669 م2 بمحافظة أسوان.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 01:31 م
إزالة تعديات على مساحة 25 ألفا و 669 م2 بمحافظة أسوان.. صور جانب من ازالة التعديات
أسوان - عبد الله صلاح

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، 6 قرارات إزالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بحاجر القنان على مساحة 13 ألف و 920 م2 ، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإزالة 18 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و 699 م2 ، وتم تحرير محاضر بهذه الوقائع ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 50 م2 ، علاوة على إزالة المطبات العشوائية بمدخل المدينة لتلافى وقوع أى حوادث .

يأتى ذلك من أجل الحفاظ على حق الشعب والدولة فى إراضيها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة فى هذا الشأن ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بشأن الإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة طبقاً لمنظومة المتغيرات المكانية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة أولاً بأول سواء كانت بناء أو زراعية أو تابعة للرى.

ازالة التعديات
ازالة التعديات

 

جانب من حملة الازالات
جانب من حملة الازالات

 

حملة ازالات بأسوان
حملة ازالات بأسوان

 

حملة ازالات مكبرة بأسيوان
حملة ازالات مكبرة بأسيوان

 


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