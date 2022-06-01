صور.. مدينة القرنة تزيل تعديات ببناء 3 منازل وحوش بمساحة 425 مترا غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة الولايات والبناء المخالف بدون ترخيص بدائرة المركز والمدينة، وذلك برئاسة اللواء دكتور أحمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة، في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.

ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن إزالة تعديات عبارة عن 3 منازل وحوش مبني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بمسطح 425 مترا تقريبا بقرية الأقالتة، حيث شارك في الحملة كل من حجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة، ورئيس قرية الاقالتة، وإدارات المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية، ومعدات الحملة الميكانيكية، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق نفسه، ناشد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كافة المواطنين بسرعة سداد باقي مبالغ التصالح بمخالفات البناء، واستلام نموذج 10 مؤقت فى ثانى يوم من السداد، وذلك بناءاً على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه في حالة التأخير سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طلب التصالح.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع نشرات على المجالس القروية تشمل ما يلي: (على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح .. سرعة التوجه إلى المجلس القروي التابع له لسداد باقي مبلغ التصالح.. واستلام نموذج 10 مؤقت تاني يوم من السداد وذلك للأراضي أقل من 200 متر.. أو حتى ثلاثة أدوار وداخل الحيز العمراني بدون استكمال الأوراق، وفي حالة التأخير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طلب التصالح).



مدينة القرنة تزيل تعديات ببناء 3 منازل وحوش بمساحة 425 مترا



مدينة القرنة تزيل تعديات ببناء 3 منازل وحوش بمساحة 425 مترا