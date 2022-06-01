طلائع محافظة الأقصر يشاركون بالملتقى الإعلامى للنشء

الأقصر – أحمد مرعى

شارك عدد من طلائع محافظة الأقصر، فى فعاليات الملتقى الإعلامى، وهو الملتقى الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطلائع خلال الفترة من 29 مايو الجاري حتى 2 يونيو المقبل ، بمشاركة أعضاء المنتديات الثقافية من مختلف محافظات الجمهورية.

وشارك من محافظة الاقصر طلائع مركز شباب السلام ( زينب محمد عبدالعزيز - نوران مصطفي فاروق ) وحسن فرغلي محمد مدرب، وشارك طلائع مركز شباب المريس (هشام كمال احمد - اسراء احمد نجدي) بغدادي محمود محمد مدرب، وخلال الملتقى يتم تدريبهم على عدد من المهارات منها "صياغة الأخبار، فن الكاريكاتير، المراسل، التقديم التليفزيوني، الإعداد والإخراج"، حيث يأتي الملتقى في سياق النهج الجديد للدولة المصرية نحو استراتيجية التحول الرقمي، والعمل من خلال وزارة الشباب والرياضة على تطوير السياسة الإعلامية وفتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام باختلاف أدواتها، وتوضيح الرسالة الإعلامية للوزارة، لتتوافق مع رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي مشاركة اعضاء المنتدي الثقافي من طلائع محافظة الأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور عزة الدري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد أحمد مدير ادارة الطلائع بالمديرية.