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رئيس الجيزة الأزهرية يشكر الداخلية لتأمينها مدرسى معهد صفط اللبن

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:33 م
رئيس الجيزة الأزهرية يشكر الداخلية لتأمينها مدرسى معهد صفط اللبن معهد صفط اللبن الاعدادى الثانوى الازهرى بنين
كتب لؤى على

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وجه الدكتور سمير أبوالخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، الشكر لوزارة الداخلية لسرعة الاستجابة بعد بلاغه برشق بعض الطلاب لعدد من المدرسين بالحجارة فى آخر أيام الشهادة الاعداية، بمعهد صفط اللبن، حيث وصلت قوات الأمن فور ورود البلاغ وتم التعامل مع الموقف .

وكان قد وجه عدد من المدرسين المراقبين بلجنة امتحانات صفط اللبن الإعدادية الأزهرية، فى الجيزة، استغاثة للمسئولين لمساعدتهم على الخروج من اللجنة بعد محاصرتهم من عدد الطلبة ورشقهم بالبيض والحجارة.

واستغاث المدرسون عبر اليوم السابع، بالمسئولين، لمساعدتهم على الخروج من المعهد، بعد وقوف عدد من الطلاب على الطريق الدائرى الملاصق للمعهد، ورشق المدرسون بالطوب والبيض، مما أجبرهم على العودة مرة أخرى للمعهد للتحصن به من تعدى الطلاب عليهم.
 
 

معهد صفط اللبن الاعدادى الثانوى الازهرى بنين

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الشهادة الاعدادية


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