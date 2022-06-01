اليوم السابع
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طلاب معهد أزهرى صفط اللبن الإعدادية يرشقون مراقبى الامتحانات بالبيض والحجارة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:38 ص
طلاب معهد أزهرى صفط اللبن الإعدادية يرشقون مراقبى الامتحانات بالبيض والحجارة قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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وجه عدد من المدرسين المراقبين بلجنة امتحانات صفط اللبن الإعدادية الأزهرية، فى الجيزة، استغاثة للمسئولين لمساعدتهم على الخروج من اللجنة بعد محاصرتهم من عدد الطلبة ورشقهم بالبيض والحجارة.
 
واستغاث المدرسون عبر اليوم السابع، بالمسئولين، لمساعدتهم على الخروج من المعهد، بعد وقوف عدد من الطلاب على الطريق الدائرى الملاصق للمعهد، ورشق المدرسون بالطوب والبيض، مما أجبرهم على العودة مرة أخرى للمعهد للتحصن به من تعدى الطلاب عليهم.
 
وقام المدرسون بإبلاغ الشرطة لتأمين طريق خروجهم من المعهد.
 
 
احدى المدرسات داخل المعهد
احدى المدرسات داخل المعهد

معهد صفط اللبن الازهرى
معهد صفط اللبن الازهرى
 
 

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