الإنتربول: نخشى وقوع الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بيد "مجرمين" بعد انتهاء الحرب

أعلن الإنتربول الدولي، أنه يخشى وقوع الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بيد "مجرمين" بعد انتهاء الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
ودعا الإنتربول الدولي، الدول التي ترسل أسلحة لأوكرانيا لتعقبها، موضحا أن المجرمين يخططون الآن للاستفادة من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا.
وتابع الإنتربول الدولي، أن أوكرانيا تشهد حاليا سرقات كبيرة للأسمدة وأوروبا تشهد سرقات للوقود.
وفى وقت سابق، توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة "خيرسون" وإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو المقبل.
وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من شهر يوليو القادم، ولكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه".
وفيما يتعلق بوجود موارد كافية لدى بلاده لضم هذه المناطق، رد سلوتسكي بشكل إيجابي.
الإنتربول: نخشى وقوع الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بيد "مجرمين" بعد انتهاء الحربالأربعاء، 01 يونيو 2022 08:32 م
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أعلن الإنتربول الدولي، أنه يخشى وقوع الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بيد "مجرمين" بعد انتهاء الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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