اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: وصول 1.6 مليون لاجئ من أوكرانيا ودونيتسك ولوهانسك للبلاد

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:44 م
روسيا: وصول 1.6 مليون لاجئ من أوكرانيا ودونيتسك ولوهانسك للبلاد لاجئو أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسؤول روسي اليوم الأربعاء، أن أعداد اللاجئين القادمين من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا اقترب من 1.6 مليون شخص.


وقال مصدر في إنفاذ القانون "رفض الكشف عن هويته" لوكالة أنباء (تاس)،"وفقا لآخر التقارير، اقترب عدد اللاجئين من 1.6 مليون شخص من بينهم 260 ألف طفل" ، مضيفا أن معظم الأشخاص وصلوا من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.


وأضاف أن أكثر من 33 ألف شخص من بينهم 11 ألف طفلا يقيمون في 66 مركز إقامة مؤقت في روسيا.


ولفت إلى أنه تم منح نحو 2.736 مليار روبل أي ما يعادل 43.455 مليون دولار أمريكي لأولئك اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لمرة واحدة عند وصولهم إلى روسيا.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة