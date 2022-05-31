وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين بالمسابقة الثقافية باللغة الإنجليزية.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

كرم الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، مجموعة من الطلاب الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية باللغة الإنجليزية، والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المسابقة استهدفت الطلاب من المراحل المختلفة رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية" عام وفني"، وطلاب التربية الخاصة “فكرية - صم - دمج" حيث جرى طرح سؤال يوميا على صفحة المديرية لمدة 5 أيام، وجرى إجراء القرعة بكل حيادية وشفافية وإعلان الفائزين.

موجها الشكر والتقدير لتوجيه اللغة الإنجليزية لنجاح المسابقة وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف.

وأشار الدكتور جمال، أن اليوم تم تكريم الفائزين من إدارة الخارجة التعليمية وباريس وسيجرى تباعا تكريم الفائزين من جميع الإدارات التعليمية.

وفى ختام اللقاء أعرب أولياء الأمور والطلاب الفائزين عن خالص الامتنان لتنفيذ المسابقة والتى كان لها ابلغ الأثر فى إثراء الطلاب بالمعلومات القيمة.



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (1)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (2)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (3)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (4)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (5)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (6)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (7)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (8)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (9)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (10)



تعليم الوادي الجديد يكرم الطلاب (11)