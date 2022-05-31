وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن القوات الروسية هيأت الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن في البحر الأسود وبحر آزوف.

على صعيد آخر، أفادت مصادر روسية اليوم الثلاثاء، بأن نظام الحرب الإلكترونية التابع للجيش الروسي، تمكن من إحباط مهمة طائرة مسيرة تابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أحبطت مهمة طائرة بدون طيار استراتيجية لحلف الناتو فوق البحر الأسود، والتي اقتربت من ساحل شبه جزيرة القرم، ويحتمل أنها كانت تحاول جمع معلومات حول المنشآت والقوات الروسية لصالح القوات الأوكرانية.

وأشارت المصادر الروسية إلى أن وحدات الحرب الإلكترونية، تمكنت من التدخل في أجهزة الاستشعار اللاسلكية للطائرة المسيرة، ما جعل مهمتها بلا جدوى.

ويمتلك الجيش الروسى مجموعة واسعة من أنظمة الحرب الإلكترونية، من بينها أنظمة "كراسوخا"، و"موسكفا" و"مورمانسك بي إن" وغيرها من الأنظمة.