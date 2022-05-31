رئيس الاتحاد الأفريقى يحذر من نقص حاد فى السلع بسبب حصار موانئ أوكرانيا

كتب سمير حسنى

حذر ماكي سال رئيس الاتحاد الأفريقي من نقص حاد في السلع وارتفاع الأسعار بسبب حصار موانئ أوكرانيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، إن العقوبات على البنوك الروسية تعطل سداد مشترياتنا.

كان جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، قال اليوم الثلاثاء، إن اتفاق حظر النفط الروسي "حل معقول"، وإقصاء البنوك الروسية من "سويفت" سيؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد سيناقش اليوم كيفية تطوير القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي ، معلقا:"هناك حاجة لفعل المزيد بشكل جماعي".

وأضاف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية، أنه تم التوافق على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بما فيها النفط بشكل جزئي والبنوك الروسية، منوها بأن القمة الأوروبية ستبحث زيادة الإنفاق العسكري وتنسيق المشتريات العسكرية.

وشدد بوريل على أنه تم التوافق على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بما فيها النفط بشكل جزئي والبنوك الروسية، مضيفا:"هناك خطة لحظر 90% من واردات النفط من روسيا بنهاية العام وسيكون هناك استثناء للدول التي تتلقاه برا".