جوزيب بوريل: قمة أوروبا تبحث اليوم فرض حظر على النفط الروسى

كتبت ـ هناء أبو العز

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن قمة أوروبا المنعقدة اليوم وغدًا قد ينتهى باتفاق من الدول السبع والعشرين لفرض حظر على النفط الروسى، مشيرًا إلى أنه للوصول إلى هذا الاتفاق ، يمكن أن يكون أحد الحلول منع استيراد النفط عن طريق القوارب فقط. وقال لنكن واقعيين الشيء المهم هو إيجاد اتفاق يجمع الجميع.

وأضاف بوريل في بيان صحفى له: يجب أن نأخذ في الاعتبار ظروف كل دولة ونقرر بالإجماع، و كانت هناك مفاوضات طوال ظهر الأحد وصباح الاثنين، و أعتقد أننا سنكون قادرين بعد ظهر اليوم الإثنين على عرض اتفاق على رؤساء الدول والحكومات.

وأشار جوزيب إلى أن البلدان غير الساحلية مثل المجر أو جمهورية التشيك أو سلوفاكيا تستورد 7 إلى 8٪ من واردات النفط الروسية، لذلك من الواضح أن لديهم صعوبات خاصة، ويجب علينا بعد ذلك المضي قدمًا ، والبحث عن حلول ، ومنحهم مزيدًا من الوقت للتكيف .

كما تناقش القمة استخدام بوتين القمح كسلاح حرب، مع وجود 20 مليون طن من القمح مخزنة في أوكرانيا ويجب تصديرها، حيث يجب أن يؤخذ إلى حيث يستهلكه الناس، بالإضافة إلى ذلك ، يجب توفير مساحة للتخزين للحصاد القادم، وإلا فلن نعرف أين نضعها.