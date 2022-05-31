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دبلوماسى: الاتحاد الأوروبى يوافق على حظر 90% من واردات نفط روسيا نهاية 2022

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:16 ص
دبلوماسى: الاتحاد الأوروبى يوافق على حظر 90% من واردات نفط روسيا نهاية 2022 النفط
كتب أحمد عرفة

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أكد دبلوماسي أوروبى، أن الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2022، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقرر الاتحاد الأوروبي خفض وارداته من النفط الروسي "بأكثر من الثلثين". كما تضمنت العقوبات الأوروبية فصل مصرف سبيربنك الروسي عن نظام سويفت المالي العالمي.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يخطط لإرسال أي صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي -في تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية الاثنين- "لن أرسل أي شيء يمكن أن يطلق إلى روسيا."

كانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكي نفى هذه التقارير اليوم.

 

 

 


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