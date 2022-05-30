ماكرون ناعيًا الصحفى الفرنسى المقتول بأوكرانيا: كان هناك ليظهر حقيقة الحرب

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قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعازيه لأسرة وأصدقاء وزملاء الصحفي الفرنسي فريدريك لوكليرك-إيمهوف، الذي قتل في أوكرانيا أثناء تغطيته أحداث الحرب.



وقال ماكرون - عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكرته قناة (فرنسا 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم/الاثنين/ - "كصحفي، كان فريدريك لوكليرك-إيمهوف في أوكرانيا ليظهر حقيقة الحرب، على متن حافلة إنسانية إلى جانب مدنيين اضطروا للفرار هربا من القصف الروسي، وأصيب إصابة قاتلة."



وكان حاكم إقليم "لوجانسك" شرقي أوكرانيا سيرهي هايداي، قد أعلن وقف عمليات الإجلاء من المنطقة رسميًا، بعد أن فتحت القوات الروسية، اليوم/الاثنين/، النار على سيارة مدرعة كانت في طريقها لإجلاء أفراد، مما أسفر عن مقتل صحفي فرنسي.