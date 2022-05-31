الموقع الإلكترونى الرسمى لمؤتمر COP27 ينشر رسالة ترحيب لوزيرة البيئة

كتبت منال العيسوى

نشرالموقع الإلكترونى الرسمى لـCOP27 مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ، والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، كلمة ترحيب من قبل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وجاء نص كلمة ترحيب الوزيرة ياسمين فؤاد كالتالى :" تغير المناخ هو أكثر الأزمات تحديا في قرننا، ستتوقف الحياة كما نعرفها عن الوجود حيث يهدد تغير المناخ توازن كوكبنا الواحد. تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الشديدة والجفاف المتزايد وارتفاع المحيطات والفيضانات المفاجئة إلى فقدان الأنواع وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة المخاطر الصحية وتزايد الفقر والنزوح، قد يقول المرء أن المستقبل قاتم ... لكن البشرية نجت من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية عبر التاريخ ، مسلحة بالمعرفة والوحدة والعمل الجاد.

هذه المكونات نفسها هي الطريقة الوحيدة لمكافحة تغير المناخ. نعم ، عالمنا يتغير وعلينا أن نتغير معه. نحتاج إلى تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا ، نحتاج إلى تبني سلوكيات جديدة في حياتنا اليومية ونحتاج إلى تكييف الطريقة التي نفكر بها والطريقة التي نتخذ بها القرارات. يجب أن تتبنى الإنسانية خفة الحركة والتفكير المبتكر والشمولية والإجراءات المؤثرة.

تتصدر مصر إفريقيا في مكافحة تغير المناخ منذ اتفاقية باريس. ومن الأمثلة على هذه الجهود ولادة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة ومبادرة التكيف الأفريقية. ومع ذلك ، لا يزال العالم بحاجة إلى تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف. يعتزم COP27 الحفاظ على 1.5 درجة على قيد الحياة وفي نفس الوقت تكريس جهود خاصة لتسليط الضوء على التكيف. سيكون COP27 هو COP للعمل! ومع ذلك ، يحتاج مؤتمر الأطراف للتنفيذ إلى ابتكار حلول قابلة للتنفيذ. لا يمكن تحقيق أي إجراء بدون الأدوات التمكينية اللازمة ، وهي: التمويل والعلوم. يعد الجمع بين ممثلي الدولة والمجتمع المدني والشباب والنساء والفئات الضعيفة والقطاع الخاص معًا في مدينة شرم الشيخ الساحرة في نوفمبر 2022 ، أفضل حافز لتحقيق نتائج حقيقية وقابلة للتطبيق ومجدية. شرم الشيخ هي موطن لبيئات التنوع البيولوجي الفريدة مثل غابات المانغروف التي توضح أهمية الحلول القائمة على الطبيعة في مكافحة تغير المناخ.

يكمن حل مشكلة تغير المناخ في أرضنا ، وفي أذهاننا وفي حدود قدراتنا ، لذلك دعونا نجتمع معًا لاتخاذ خطوات ملموسة للاستعداد والاستجابة لأكبر تهديد للبشرية".