4.1 مليار جنيه استثمارات القابضة الكيماوية.. تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

بلغ حجم الاستثمارات التى تضخها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى، فى عدد من شركاتها التابعة نحو 4.1 مليار جنيه، بحسب المؤشرات المالية للقابضة، والتى تم عقد جمعيتها العامة أمس.

تعرف على المؤشرات المالية للقابضة من خلال 8 معلومات خلال العام المالى2020-2021 مقابل العام المالى 2019-2020:

1 - ارتفعت قيمة إيرادات النشاط الجارى للقابضة لـ2.1 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار.

2- بلغ صافى الربح 1.24 مليار جنيه مقابل 782 مليون جنيه.

3 - بلغ إيرادات الاستثمارات فى الأوراق المالية 262 مليون جنيه.

4 - بلغ صافى رصيد الاستثمارات طويلة الأجل 4.1 مليار جنيه.

5 - زادت الاستثمار 90 مليون جنيه فى شركات المكس للملاحات وشركات أخرى.

6 - بلغ إيرادات الشركات التابعة 19.972 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار جنيه.

7 - بلغ صافى الربح للشركات التابعة 2.342 مليار جنيه.

8 - بلغت الصادرات نحو 1.326 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه.