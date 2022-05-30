اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 10:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

4.1 مليار جنيه استثمارات القابضة الكيماوية.. تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات

الإثنين، 30 مايو 2022 10:00 م
4.1 مليار جنيه استثمارات القابضة الكيماوية.. تعرف على التفاصيل فى 8 معلومات رئيس القابضة الكيماوية عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغ حجم الاستثمارات التى تضخها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى، فى عدد من شركاتها التابعة نحو 4.1 مليار جنيه، بحسب المؤشرات المالية للقابضة، والتى تم عقد جمعيتها العامة أمس.

 

 تعرف على المؤشرات المالية للقابضة من خلال 8 معلومات خلال العام المالى2020-2021 مقابل العام المالى 2019-2020: 

1 - ارتفعت قيمة إيرادات النشاط الجارى للقابضة لـ2.1 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار.

2- بلغ صافى الربح 1.24 مليار جنيه مقابل 782 مليون جنيه.

3 - بلغ إيرادات الاستثمارات فى الأوراق المالية 262 مليون جنيه.

4 - بلغ صافى رصيد الاستثمارات طويلة الأجل 4.1 مليار جنيه.

5 - زادت الاستثمار 90 مليون جنيه فى شركات المكس للملاحات وشركات أخرى.

6 - بلغ إيرادات الشركات التابعة 19.972 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار جنيه.

7 - بلغ صافى الربح للشركات التابعة 2.342 مليار جنيه.

8 - بلغت الصادرات نحو 1.326 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه.


القابضة الكيماوية

عمومية القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

الاستثمارات الجديدة


الموضوعات المتعلقة

عضو بالقابضة الكيماوية: توجيهات وزارية بإحياء مصانع النقل وتصنيع إطارات المركبات

الأحد، 29 مايو 2022 04:02 م

القابضة الكيماوية: الأمونيا الخضراء مستقبل صناعة الأسمدة وصادراتنا 1.1 مليار جنيه

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:00 م

شركات الأسمدة تبدأ خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.. كيما تتعاقد مع "هندسة الإسكندرية" لإحياء مشروعها القديم.. رئيس القابضة الكيماوية: النصر للأسمدة تشارك القطاع الخاص لإنتاج الأمونيا الخضراء وسماد طلخا الأحدث

الأحد، 15 مايو 2022 05:06 م

رئيس القابضة الكيماوية: تطوير مصانع "راكتا" للورق يتكلف 200 مليون دولار

الجمعة، 06 مايو 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة