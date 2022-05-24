اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:12 م
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القابضة الكيماوية: الأمونيا الخضراء مستقبل صناعة الأسمدة وصادراتنا 1.1 مليار جنيه

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:00 م
القابضة الكيماوية: الأمونيا الخضراء مستقبل صناعة الأسمدة وصادراتنا 1.1 مليار جنيه عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية ، أن الأمونيا الخضراء هي مستقبل صناعة الأسمدة في مصر ولا سيما أن صادرات الأسمدة للاتحاد الأوروبي ستتوقف فى حال عدم تصنيعها من الأمونيا الخضراء، وبالتالى " نحن نستهدف دخول هذا المجال بقوة ، سواء في شركة النصر للأسمدة بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، أو في مشروع كيما القديم".
 
أضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن مشروعات الأمونيا الخضراء تعتمد على الطاقة النظيفة، سواء من مساقط المياه أو الرياح، أو من طاقة الشمس، لافتا أن أسوان من أهم مناطق الطاقة الشمسية والزعفرانة ورأس غارب تمتاز بالرياح وبالتالي يمكن تسخير تلك الطاقات في تصنيع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.
 
وحول تفاصيل تلك المشروعات كشف ان المشروع الأقرب،هو مشروع النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص ؛ لتصنيع الأمونيا الخضراء بنحو 600 مليون دولار، ولا سيما أن الشركة لديها بالفعل 400 ميجا من طاقة الشمس من محطة بنبان الأكبر لإنتاج الطاقة الشمسية، لافتا إنه يتبقى رتوش قليلة لإتمام الاتفاق ، والحصول على كافة الموافقات لبدء المشروع الهام.
 
وحول شركة الدلتا للأسمدة، أوضح انه سيتم تطويرها؛ لكن لتصنيع الأسمدة التقليدية، وذلك بعد انتهاء دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع التطوير، موضحا أن صناعة الأسمدة تمثل موردا هاما للعملة الصعبة من خلال صادراتها السنوية لمختلف دول العالم ، موضحا أن صادرات شركات القابضة من الأسمدة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه العام المالى 2020-2021.
 

القابضة للصناعات الكيماوية

عماد الدين مصطفى

صناعة الأسمدة

قطاع الأعمال العام


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