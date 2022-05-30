وزير المالية الروسى: التنبؤ بسعر صرف الروبل أمر مهم بالنسبة لموسكو

كتب أحمد عرفة

أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أهمية التنبؤ بسعر صرف الروبل، موضحا أن معايير سعر صرف الروبل ليست مهمة بالنسبة لروسيا، لكن المهم هو القدرة على التنبؤ بها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير المالية الروسي: لقد استقر سعر الصرف لدينا، ونتخذ الآن جميع الإجراءات بحيث يمكن التنبؤ به من قبل المشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي، ونرى أنه من من المهم تحديد معايير سعر الصرف بحيث يمكن التنبؤ بها.

وأوضح وزير المالية الروسي، أن مدفوعات شهر يونيو في إطار سندات دولية سيتم تقديمها للمستثمرين الأجانب بواسطة آلية تتجاوز العقوبات الغربية، موضحا أن روسيا ستحافظ على صورتها كمورد موثوق به وستقوم بالوفاء بالالتزامات حتى في ظل القيود.

ولفت وزير المالية الروسي، إلى أن روسيا ستفي بجميع الالتزامات التعاقدية في التجارة الخارجية على الرغم من العقوبات المفروضة.