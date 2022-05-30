اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 07:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير المالية الروسى: التنبؤ بسعر صرف الروبل أمر مهم بالنسبة لموسكو

الإثنين، 30 مايو 2022 06:32 م
وزير المالية الروسى: التنبؤ بسعر صرف الروبل أمر مهم بالنسبة لموسكو سيلوانوف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أهمية التنبؤ بسعر صرف الروبل، موضحا أن معايير سعر صرف الروبل ليست مهمة بالنسبة لروسيا، لكن المهم هو القدرة على التنبؤ بها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير المالية الروسي: لقد استقر سعر الصرف لدينا، ونتخذ الآن جميع الإجراءات بحيث يمكن التنبؤ به من قبل المشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي، ونرى أنه من من المهم تحديد معايير سعر الصرف بحيث يمكن التنبؤ بها.

وأوضح وزير المالية الروسي، أن مدفوعات شهر يونيو في إطار سندات دولية سيتم تقديمها للمستثمرين الأجانب بواسطة آلية تتجاوز العقوبات الغربية، موضحا أن روسيا ستحافظ على صورتها كمورد موثوق به وستقوم بالوفاء بالالتزامات حتى في ظل القيود.

ولفت وزير المالية الروسي، إلى أن روسيا ستفي بجميع الالتزامات التعاقدية في التجارة الخارجية على الرغم من العقوبات المفروضة.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة