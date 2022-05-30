واشنطن: بايدن لم يستبعد تزويد أوكرانيا براجمات الصواريخ MLRS

كتب أحمد عرفة

قال مسؤول رفيع فى الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن لم يستبعد تزويد أوكرانيا براجمات الصواريخ MLRS، لكن القرار النهائى لم يتخذ بعد، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المسؤول الرفيع فى الإدارة الأمريكية أن MLRS قيد الدراسة، ولكن ليس على طاولة أى شيء له قدرات بعيدة المدى.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه لا يخطط لإرسال أى صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضى الروسية.

وقال الرئيس الأمريكى -فى تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن إذا كان يخطط لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا أوردتها قناة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين- "لن أرسل أى شيء يمكن أن يطلق إلى روسيا."

كانت تقارير إعلامية قد أفادت فى وقت سابق بأن إدارة الرئيس بايدن تجهز لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف، ولكن الرئيس الأمريكى نفى هذه التقارير اليوم.