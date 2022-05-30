اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 04:14 ص
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هل نظامك الغذائي يسبب لك الجفاف؟.. ابتعد عن 5 أطعمة منها الكافيين

الإثنين، 30 مايو 2022 04:00 ص
هل نظامك الغذائي يسبب لك الجفاف؟.. ابتعد عن 5 أطعمة منها الكافيين أطعمة تسبب الجفاف بالجسم
كتبت إيناس البنا

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يمكن أن يؤدي نقص الماء في الجسم إلى حدوث جفاف، ويمكن أن يسبب العديد من الحالات الصحية مثل الصداع ، والدوخة ، والارتباك ، والتعب ، والغثيان ، وما إلى ذلك.

كثيرا ما نسمع عن طرق لمنع مخاطر أو السيطرة على الجفاف، لا بد أنك صادفت أطعمة يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم ، لكن هل تعلم أن بعض الأطعمة لديها القدرة على التخلص من رطوبة جسمك؟

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب لك الجفاف وفقا لموقع " healthline:
 

المواد المحتوية على الكافيين:
 

الأطعمة والمشروبات مثل القهوة، ومشروبات الطاقة ، وغيرها، تحتوي على مادة الكافيين ومحتوى السكر الزائد (في بعض الحالات)، لذا فأن الاستهلاك المفرط لهذه المواد يمكن أن يعرضك لخطر الجفاف.

الأطعمة المعبأة بالبروتين:
 

على الرغم من كونها من العناصر الغذائية الهامة، إلا أنها عالية البروتين ويمكن أن تزيد الأطعمة مثل اللحوم ومساحيق البروتين وما إلى ذلك من خطر الإصابة بالجفاف.

الأطعمة المجمدة والمصنعة:
 

مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل البيتزا واللحوم والوجبات وما إلى ذلك يمكن أن تعرضك لخطر الجفاف لأنها مليئة بالسكر والملح.

صلصة الصويا:
 

تشتهر صلصة الصويا بمذاقها المالح المحمل بالصوديوم مما يضعه ضمن قائمة عناصر الجفاف.

الأطعمة المقلية:
 

من الدجاج المقلي إلى حلقات البصل، فأن الأطعمة المقلية مليئة بالدهون والزيت والصوديوم ويمكن أن يكون لها آثار تجفيف على الجسم.

 


أطعمة تسبب الجفاف بالجسم

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المقلية مليئة بالدهون

أطعمة تحتوى على الصوديوم

نقص الماء في الجسم


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