هل نظامك الغذائي يسبب لك الجفاف؟.. ابتعد عن 5 أطعمة منها الكافيين

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤدي نقص الماء في الجسم إلى حدوث جفاف، ويمكن أن يسبب العديد من الحالات الصحية مثل الصداع ، والدوخة ، والارتباك ، والتعب ، والغثيان ، وما إلى ذلك.

كثيرا ما نسمع عن طرق لمنع مخاطر أو السيطرة على الجفاف، لا بد أنك صادفت أطعمة يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم ، لكن هل تعلم أن بعض الأطعمة لديها القدرة على التخلص من رطوبة جسمك؟

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب لك الجفاف وفقا لموقع " healthline:



المواد المحتوية على الكافيين:



الأطعمة والمشروبات مثل القهوة، ومشروبات الطاقة ، وغيرها، تحتوي على مادة الكافيين ومحتوى السكر الزائد (في بعض الحالات)، لذا فأن الاستهلاك المفرط لهذه المواد يمكن أن يعرضك لخطر الجفاف.

الأطعمة المعبأة بالبروتين:



على الرغم من كونها من العناصر الغذائية الهامة، إلا أنها عالية البروتين ويمكن أن تزيد الأطعمة مثل اللحوم ومساحيق البروتين وما إلى ذلك من خطر الإصابة بالجفاف.

الأطعمة المجمدة والمصنعة:



مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل البيتزا واللحوم والوجبات وما إلى ذلك يمكن أن تعرضك لخطر الجفاف لأنها مليئة بالسكر والملح.

صلصة الصويا:



تشتهر صلصة الصويا بمذاقها المالح المحمل بالصوديوم مما يضعه ضمن قائمة عناصر الجفاف.

الأطعمة المقلية:



من الدجاج المقلي إلى حلقات البصل، فأن الأطعمة المقلية مليئة بالدهون والزيت والصوديوم ويمكن أن يكون لها آثار تجفيف على الجسم.