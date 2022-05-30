فقدان الوزن والنوم.. تعرف على العلاقة بينهما إذا لم تنم بشكل كاف

كتبت إيناس البنا

كنت تحاول أن تفعل كل شيء للتخلص من هذا الوزن الزائد، لكن هذا لا ينجح ماذا ممكن ان تكون المشكلة؟ بينما يمكن أن تعطل المشاكل الصحية خططك لفقدان الوزن، خاصةً إذا لم تعتني بنفسك جيدًا من خلال إهمال العلاج.

مع ذلك، يجد بعض الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة صعوبة في إنقاص الوزن، ماذا يمكن أن يكون السبب المحتمل؟

الجميع مختلفون ويمكن أن يكون سلوكك مختلفًا تمامًا عن أفضل صديق لك. لكن أحد الأسباب التي تثبت صحة معظمنا هو "عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم". إذا لم تكن قادرًا على إنقاص وزنك ولم يكن هناك سبب محدد لذلك، فقد ترغب في التحقق من "جدول نومك".

كيف يؤثر النوم على وزنك؟

قد لا تدرك ذلك ، ولكن هناك صلة بين مدى جودة نومك الليلة الماضية والجوع اليوم ، وهناك الكثير من الأدلة التي تدعم ذلك. وجدت دراسة أجرتها مجلة JAMA Internal Medicine أنه عندما يقوم 80 بالغًا بنوم معتاد أقل من 6.5 ساعة في الليلة بتمديد وقت نومهم إلى 8.5 ساعة في الليلة ، تتحسن مستويات طاقتهم ، وتتطلب أجسامهم طعامًا أقل للحفاظ على نشاطهم طوال اليوم. وجدت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الدولية للبدانة أن عادات نومك تؤثر بشكل مباشر على وزنك.

إذا كنت لا تنام جيدًا، فلن تعمل هرمونات الجوع كما ينبغي، سبب آخر لأهمية النوم هو أن نوعية النوم السيئة يمكن أن تضعف أيضًا مستويات طاقة الشخص ، مما يجعله أقل عرضة لممارسة الرياضة البدنية ، مما قد يساهم في زيادة الوزن غير المرغوب فيه .

ستتمتع بطاقة أكبر وشهية صحية، مع إشارات جوع أكثر حدة تتيح لك تناول المزيد من الطعام بشكل حدسي إذا حصلت على قسط كافٍ من النوم الجيد.

يرتبط قلة النوم بنقص الطاقة، وبالتالي فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم سيؤثر على أنواع الوجبات التي تتوق إليها طوال اليوم، كلما زادت استراحتك، قل احتمال البحث عن وجبات ووجبات خفيفة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون.

كيف تحصل على نوم أفضل؟



الآن أنت تعرف مدى أهمية وجود دورة نوم واستيقاظ مناسبة للحفاظ على وزنك تحت السيطرة، دعنا نتعرف على بعض الطرق التي ستساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل: