فقدان الوزن والنوم.. تعرف على العلاقة بينهما إذا لم تنم بشكل كاف

كنت تحاول أن تفعل كل شيء للتخلص من هذا الوزن الزائد، لكن هذا لا ينجح ماذا ممكن ان تكون المشكلة؟ بينما يمكن أن تعطل المشاكل الصحية خططك لفقدان الوزن، خاصةً إذا لم تعتني بنفسك جيدًا من خلال إهمال العلاج.
مع ذلك، يجد بعض الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة صعوبة في إنقاص الوزن، ماذا يمكن أن يكون السبب المحتمل؟
الجميع مختلفون ويمكن أن يكون سلوكك مختلفًا تمامًا عن أفضل صديق لك. لكن أحد الأسباب التي تثبت صحة معظمنا هو "عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم". إذا لم تكن قادرًا على إنقاص وزنك ولم يكن هناك سبب محدد لذلك، فقد ترغب في التحقق من "جدول نومك".
كيف يؤثر النوم على وزنك؟
قد لا تدرك ذلك ، ولكن هناك صلة بين مدى جودة نومك الليلة الماضية والجوع اليوم ، وهناك الكثير من الأدلة التي تدعم ذلك. وجدت دراسة أجرتها مجلة JAMA Internal Medicine أنه عندما يقوم 80 بالغًا بنوم معتاد أقل من 6.5 ساعة في الليلة بتمديد وقت نومهم إلى 8.5 ساعة في الليلة ، تتحسن مستويات طاقتهم ، وتتطلب أجسامهم طعامًا أقل للحفاظ على نشاطهم طوال اليوم. وجدت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الدولية للبدانة أن عادات نومك تؤثر بشكل مباشر على وزنك.
إذا كنت لا تنام جيدًا، فلن تعمل هرمونات الجوع كما ينبغي، سبب آخر لأهمية النوم هو أن نوعية النوم السيئة يمكن أن تضعف أيضًا مستويات طاقة الشخص ، مما يجعله أقل عرضة لممارسة الرياضة البدنية ، مما قد يساهم في زيادة الوزن غير المرغوب فيه .
ستتمتع بطاقة أكبر وشهية صحية، مع إشارات جوع أكثر حدة تتيح لك تناول المزيد من الطعام بشكل حدسي إذا حصلت على قسط كافٍ من النوم الجيد.
يرتبط قلة النوم بنقص الطاقة، وبالتالي فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم سيؤثر على أنواع الوجبات التي تتوق إليها طوال اليوم، كلما زادت استراحتك، قل احتمال البحث عن وجبات ووجبات خفيفة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون.
كيف تحصل على نوم أفضل؟
الآن أنت تعرف مدى أهمية وجود دورة نوم واستيقاظ مناسبة للحفاظ على وزنك تحت السيطرة، دعنا نتعرف على بعض الطرق التي ستساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل:
- قلل من التعرض للضوء الأزرق، خاصة أثناء المساء، لأنه يخدع جسمك ليعتقد أنه نهار.
- يمكن أن يتسبب الكافيين في تدهور جودة النوم، خاصة إذا تم استخدامه بكميات كبيرة في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء.
- قيلولة طويلة أثناء النهار قد تتعارض مع جودة النوم. توقف عن القيلولة أو قص قيلولة إذا كنت تواجه صعوبات في النوم ليلاً.
- تجنب شرب الكحول قبل النوم لأنه يمكن أن يغير أنماط النوم عن طريق تقليل إنتاج الميلاتونين في المساء.
- للحصول على نوم أفضل، قم بتحسين بيئة غرفة نومك عن طريق إزالة الضوء والضوضاء الخارجية.
- تناول وجبة دسمة قبل النوم قد يسبب الأرق واضطراب الهرمونات. من ناحية أخرى، قد تكون بعض الوجبات والوجبات الخفيفة التي يتم تناولها قبل النوم بساعات قليلة مفيدة.
- جرب أنشطة الاسترخاء مثل الحمامات الساخنة والتأمل لمساعدتك على النوم.
- يعد توقف التنفس أثناء النوم أحد الحالات المتكررة التي يمكن أن تسبب قلة النوم. إذا كنت تواجه مشكلة في النوم بشكل منتظم، فاستشر الطبيب.
- يمكن أن تتأثر جودة النوم وآلام الورك أو الظهر بالسرير والمرتبة والوسادة. شراء مفروشات عالية الجودة.
- من أفضل الإستراتيجيات لضمان نوم جيد ليلاً ممارسة الرياضة بانتظام خلال ساعات النهار.
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