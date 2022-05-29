اليوم السابع
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تعرف على ما تم تنفيذه من خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر

الأحد، 29 مايو 2022 04:00 ص
تعرف على ما تم تنفيذه من خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر وزارة البيئة
كتبت ـ منال العيسوي

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نجحت وزارة البيئة فى تنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، البيئة بالتنسيق والتعاون مع بنك التعمير الألمانى، وقد لعب شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة، دورا جزريا فى دعم النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ودعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية.
 
وخلال هذا التقرير يتم رصد ما تم فى هذا الملف، باعتباره من المجالات الهامة، خاصة  بعد إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات، وتنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، وما تم تنفيذه من جهود  القطاع الخاص، والعمل على دفع الاقتصاد المصري، حيث تم الانتهاء من توريد 290 معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل والتخلص من المخلفات. ‏
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 ‏كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 محطات وسيطة بكل من محافظات قنا وأسيوط والغربية، إضافة لتطوير مصنعى المعالجة والتدوير بمدينتى المحلة الكبرى ودفرة بالغربية، وكذلك مصنعى بيلا وسيدى سالم بكفر الشيخ، ومصنع نجع حمادى بمحافظة قنا.
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 ‏ولم ينته مجهود وزارة البيئة عند هذا الحد، إنما أحرز البرنامج على مدار مراحل تنفيذه، من أجل  تطوير قطاع النظافة وإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها فى هذه المحافظات. حيث تم توريد بعض مهمات الوقاية الشخصية لعمال النظافة بالمحافظات الأربعة، من أجل حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. 
 

البيئة

تغير المناخ

العمل البيئى

قطاع البيئة

المراجعة البيئة

المخلفات الصلبة


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