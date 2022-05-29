محافظ المنوفية يحل شكوى مستثمر بالمنطقة الصناعية ويوفر سرير عناية لمريض قلب

المنوفية محمد فتحي

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأحد مستثمري المنطقة الصناعية بقويسنا خلال لقائه اليومي بالمواطنين، والذي يتضرر من بيع قطعة أرض مجاورة لمصنعه بالمخالفة للقانون، وعلي الفور وجه المحافظ رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالفحص والمعاينة علي الطبيعة لاتخاذ قرار فوري بما يعود بالنفع العام للمستثمرين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم تشجيعاً للاستثمار.

كما وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم بالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة والتموين بشأن توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استجابة لطلب مواطن من ناحية بمم بمركز تلا .

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوي مواطنة من ناحية ميت خاقان تعول شاب من ذوي الهمم وزوجها مريض وملازم الفراش وتعاني من ظروف معيشية صعبة وتلتمس استخراج رخصة بناء لمنزلها المقام علي مساحة 150 م2 بنطاق الحيز العمراني ، وعلي الفور وجه المحافظ المستشار القانوني للمحافظة بفحص شكوي المواطنة والدراسة والعرض ، كما وجه بإدراجها ضمن لجنة المساعدات لإعانتها على ظروف مرض زوجها وتلبية متطلبات حياتها المعيشية ، فضلاً عن توفير سيارة فوراً لنقل إبنها لمديرية التضامن الاجتماعي لتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة له نظراً لظروفه الصحية الصعبة .

وفي لفتة إنسانية أجري محافظ المنوفية إتصالاً هاتفياً بمدير مستشفي شبين الكوم التعليمي بتوفير سرير رعاية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة لزوج مواطنة من ناحية قويسنا يعاني من أمراض بالقلب وليس له مصدر رزق لتحمل تكاليف العلاج ، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن من ذوي الهمم من ناحية رملة الإنجب متزوج ويعول 5 أبناء تعينه علي ظروفه الصحية والاجتماعية .

هذا وقد وافق المحافظ علي طلب أرملة من حي الزيتون بمركز السادات تلتمس ندبها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى إدارة التضامن الاجتماعي بالسادات نظراً لظروفها الصحية الصعبة حيث أنها مريضة روماتويد وتعاني من آلام عضلية ومفصلية ، فيما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بإتخاذ اللازم نحو شكوي أهالي عزبة الخواجة بدراجيل بالشهداء يتضررون من حرمانهم من مد خط مياه الشرب لمنازلهم بالرغم أن الخط الرئيسي يبعد عن العزبة بمسافة 200 م ، وكذا تكليف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوي مواطن من ناحية سرس الليان يتضرر من تعنت مسئولي الزراعة نحو استخراج رخصة إحلال وتجديد لمنزله .



محافظ المنوفية يستقبل المواطنين لسماع شكواهم



محافظ المنوفية يستقبل المواطنين لسماع شكواهم



محافظ المنوفية يستقبل المواطنين



محافظ المنوفية يستقبل المواطنين



محافظ المنوفية يستقبل المواطنين