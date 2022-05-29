اليوم السابع
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محافظة المنوفية توزع أكثر من 217 ألف كارت ذكى على الفلاحين.. التفاصيل

الأحد، 29 مايو 2022 02:12 م
محافظة المنوفية توزع أكثر من 217 ألف كارت ذكى على الفلاحين.. التفاصيل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – فريق محافظات

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قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من توزيع ما يزيد عن (217) ألف كارت ذكى للفلاحين بمختلف الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة بنسبة توزيع بلغت (100)%، وذلك منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية الجديدة وحتى الآن، موجها وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة الدورية لمنظومة العمل لضمان وصول الدعم لمستحقية بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة.

وأفاد المهندس  محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن المديرية قامت باعتماد وتسجيل عدد (371) ألف و (477) إستمارة تمهيدا لاستصدار كارت الفلاح ، مؤكدا بأن الكارت الذكى ساهم وبشكل ملحوظ في رسم السياسة الزراعية وتسهيل إجراءات صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية ، يأتى هذا تماشياً مع خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي بالقطاع الزراعي والتوجه نحو إقامة مشروعات زراعية حديثة .

وعلى صعيد آخر ، وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة خلال الموسم الصيفى ، فقد أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع (7) ألاف و ( 921) طن نترات ويوريا (إئتمان وإصلاح) بنطاق المحافظة ، مؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 31 ألف 357 طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

هذا وقد أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تمت الموافقة على استخراج (30) ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات ) ، و عمل معاينات لعدد (16) مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مصانع ) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة ، بالإضافة إلى المرور على ما يزيد عن (5) ألاف فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

محافظ المنوفيــة
محافظ المنوفيــة
 
توزيع الكارت الذكى على الفلاحين (1)
 
توزيع الكارت الذكى على الفلاحين (2)
 
توزيع الكارت الذكى على الفلاحين (3)
 
توزيع الكارت الذكى على الفلاحين (4)

محافظ المنوفية

كارت ذكى للفلاحين

منظومة الحيازة الجديدة

توزيع الأسمدة

زراعة المنوفية

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