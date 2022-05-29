بايدن والسيدة الأولى يضعان إكليلا من الورد على النصب التذكاري في تكساس

كتب أحمد عرفة

وصل موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تكساس الأمريكية لمواساة أهالي ضحايا حادثة إطلاق النار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ووصل الرئيس الأمريكي بايدن إلى المدرسة الابتدائية في تكساس التي شهدت حادثة إطلاق النار.

ووضع جو بايدن والسيدة الأولى إكليل ورد على النصب التذكاري في تكساس.

وبدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارته إلى مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية التي شهدت حادث إطلاق نار الأسبوع الماضي على يد مسلح في مدرسة، أسفر عن مصرع 19 تلميذًا واثنين من المدرسين.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لوصول الطائرة الرئاسية الأمريكية لمدينة سان أنطونيو المكسيكية ونزول الرئيس بايدن، حيث إنه من المتوقع أن ينتقل إلى موقع الحادث كما تهدف زيارته إلى تقديم العزاء لأهالي الضحايا.