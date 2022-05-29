بايدن يبدأ زيارته لمدينة أوفالدي بولاية تكساس عقب إطلاق النار في مدرسة

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بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارته إلى مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية التي شهدت حادث إطلاق نار الأسبوع الماضي على يد مسلح في مدرسة، أسفر عن مصرع 19 تلميذًا واثنين من المدرسين.



ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لوصول الطائرة الرئاسية الأمريكية لمدينة سان أنطونيو المكسيكية ونزول الرئيس بايدن، حيث إنه من المتوقع أن ينتقل إلى موقع الحادث كما تهدف زيارته إلى تقديم العزاء لأهالي الضحايا.



وكان مسلح قد أطلق النار في مدرسة روب الابتدائية - يرتادها أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات - قبل أن يقتله أفراد الشرطة .. كما أفاد المحققون بأن المشتبه به، البالغ من العمر 18 عاما، كان في حوزته آنذاك مسدس وبندقية شبه آلية من طرازAR-15، وخزائن رصاص ذات سعة كبيرة.