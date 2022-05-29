الداخلية تضبط مستريحا جمع 9 ملايين جنيه من المواطنين فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ونصف من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال شراء مستلزمات الكمبيوتر وتوريدها لإحدى الجامعات مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.. مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (9,800,000 جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.. وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.. وبمجرد علم الأهالى بضبطه تقدم عدد (4) أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده ف تم اتخاذ الإجراءات القانونية.