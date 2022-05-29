إصابة 7 ضباط من الشرطة الفرنسية قبل موقعة ليفربول وريال مدريد المثيرة

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية في باريس والجماهير قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، مما أسفر عن إصابة 7 ضباط من أفراد الشرطة.

وقالت صحيفة "L'Equipe" إن سبعة من أفراد الشرطة الباريسية أصيبوا بجروح خلال أعمال شغب خارج ملعب فرنسا في باريس.

ووفقا لوسائل إعلام فقد استخدمت الشرطة الفرنسية معدات خاصة لمنع بعض مشجعي ليفربول من دخول الملعب بدون تذاكر. وبسبب إجراءات الشرطة، أصيب العديد من الأشخاص ومن بينهم أطفال.

وبسبب أعمال الشغب هذه، تأخرت المباراة 37 دقيقة.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ليفربول إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم السبت، على ملعب "فرنسا" الدولي.

ويدين فريق ريال مدريد بالفضل في انتصاره لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء، على ملعب "Stade de France"، بعد متابعة لكرة سددها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب خط وسط الفريق الملكي.