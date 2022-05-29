أخبار مصر.. القوات المسلحة تقضى على 10 عناصر إرهابية شديدى الخطورة بسيناء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد..
الرئيس السيسي يلتقى "الزملوط" ويوجه بمواصلة تنفيذ خطط التنمية بالوادى الجديد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.
القوات المسلحة تقضى على 10 عناصر إرهابية شديدى الخطورة بشمال سيناء.. فيديو
فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والإشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل عدد 10 فرد من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من ( الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات ، وكميات من مادة TNT)) شديدة الإنفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية) ، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
رئيس الوزراء: نستهدف توفير 65% من احتياجات القمح محليا خلال عامين
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعد من أكبر المستوردين للقمح، متابعا: "مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى زادت مساحة الرقعة الزراعية ولدينا لأول مرة أكثر من 3.4 مليون فدان تم زرعتهم قمح وأنتجوا 10 ملايين طن من القمح.. وتقريبا 50 % من الاحتياجات فى مصر.. والمستهدف خلال العامين القادمين أن نصل إلى 65 % من احتياجات القمح.. بالإضافة إلى مشروع الصوامع الضخم الذى سهل القدرة على تخزين الإنتاج الكبير".
رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع رؤية ثاقبة لتوفير مخزون من السلع الأساسية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية ثاقبة للحكومة منذ سنوات من قبل هذه الأزمة الأخيرة، موضحا أن الهدف كان توفير السلع الأساسية وأن يكون لدينا مخزون يكفى من 4 لـ 6 أشهر.. وهذا تحقق بالفعل.. ولدينا احتياطى يكفى من 5 -6 أشهر من كل السلع الرئيسية مثل القمح والذرة واللحوم والدواجن وزيت الطعام.
وزير التموين لـ"نواب الشيوخ": لن نسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها
أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو.
سفير ألمانيا بالقاهرة: نتعاون مع مصر ببناء سكك حديد آمنة باستثمار 12 مليار يورو
قال السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، إن بناء نظام سكك حديدية حديث وآمن وصديق للبيئة وميسور التكلفة لملايين المصريين من خلال شركة ألمانية هو معلم تاريخى فى علاقتنا الثنائية طويلة الأمد، والتى تحتفل بعيدها السبعين هذا العام، لطالما كانت ألمانيا شريكًا وصديقًا لتحديث مصر ".
الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن محطة حاويات تحيا مصر 1 فى ميناء دمياط
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
وزير التموين لـ"نواب الشيوخ": نحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 50% من القمح
قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة الروسية الاوكرانية تزامنت فى 3 سلع وهى القمح والزيوت والذرة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، لافتا إلى أن آخر شحنة قمح قمنا باستيرادها فى 17 فبراير قبل الحرب، التى قامت فى 24 فبراير، وكان سعر طن القمح 338 دولار ونصف للطن، واليوم السعر 480 دولار للطن بزيادة 150 دولارا.
فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بالجيزة لمدة 15 يوما
بدأت الإدارات التعليمية اليوم الأحد، تلقي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية
للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.
وزير التموين: لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز منذ بدء تنقية قاعدة البيانات
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز، حتى وإن كان غير مستحق لدعم السلع التموينية، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى غياب خدمة بيع الخبز الحر بكافة أنحاء الجمهورية.
الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.
التعليم توفر منصة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فور ظهورها بالمحافظات
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمى، لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية
للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها من المحافظين فى المديريات التعليمية، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجته" https://prepnatega.emis.gov.eg/
مهلة 6 أشهر لملاك الأراضي بالقليوبية لتنفيذ نظم الرى الحديث
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى و المهندس أسامة خليل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية والمهندس محمد عمر مكرم - معاون الوزير للمشروعات الكبري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2022 بخصوص منح ملاك الأراضي مهلة 6 أشهر لتنفيذ نظم الري الحديث
بنطاق محافظة القليوبية.
جداول امتحانات الفرصة البديلة للثانوى العام استعدادا للاختبارات غدا الاثنين
ينشر اليوم السابع جدول الامتحانات البديلة
للصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لأداء الامتحانات غدا الاثنين ولمدة 3 أيام، حيث تعقد الامتحانات ورقيا فى المدارس بأسئلة اختيار من متعدد.
المشدد 15 سنة لمحمود عزت و أبو الفتوح بقضية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطره، اليوم، بالسجن المؤبد لـ 15 متهما، والمشدد 15 سنة لمحمود عزت وأبو الفتوح و 6 آخرين، و المشدد 10 سنوات لمتهمين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
الأرصاد: غدا ارتفاع ملحوظ بالحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة
، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
الأهلى بالزى الرسمى أمام الوداد.. ويحذر من تكرار نهائى 2017
الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي أقيم صباح اليوم الأحد، انتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.
محمد صلاح يقود التشكيل المثالى الأفضل فى دوري أبطال أوروبا موسم 2022
أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالى الأفضل فى بطولة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2022 التى شهدت تتويج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 فى تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على حساب ليفربول الإنجليزي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "دي فرانس"، فى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة