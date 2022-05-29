التعليم توفر منصة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فور ظهورها بالمحافظات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمى، لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها من المحافظين فى المديريات التعليمية، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجته" https://prepnatega.emis.gov.eg/

واعتمد الأسبوع الماضى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%، ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الأساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ اجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الإلكتروني.