اليوم فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الإدارات التعليمية تبدأ اليوم السبت 28 مايو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

واعتمد أمس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%، ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الأساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.