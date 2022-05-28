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اليوم فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بالجيزة

السبت، 28 مايو 2022 02:00 ص
اليوم فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بالجيزة امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الإدارات التعليمية تبدأ اليوم السبت 28 مايو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة.
 
واعتمد أمس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%، ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الأساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.
 
وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ اجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة.
 
كما اعتمد محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.
 
وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الإلكتروني  https://gizaresult.com/nat.html.

 


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