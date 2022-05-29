الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة العظمى والصغرى ورياح وأتربة على السلوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس.

ويشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بمدينة السلوم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة ، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.