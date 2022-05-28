وزير الإنتاج الحربى: نستفيد من علماء مصر بالخارج فى كافة مجالات التصنيع

كتب زكى القاضى

أكد اللواء محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن وزارة الإنتاج الحربى واحدة من أكثر الجهات التصنيعية بالدولة التي استفادت من مؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربى في الخمس نسخ السابقة وفي هذه النسخة " مصر تستطيع بالصناعة"، في أكثر من 80 % من جلسات المؤتمر، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج أيد في أيد، على إذاعة نغم اف ام، تقديم الإعلامى محمد عيد بكر.

وتحدث وزير الإنتاج الحربى عن مشاركة الوزارة بمؤتمر مصر تستطيع في نسخته السادسة، والذي يحمل اسم "مصر تستطيع بالصناعة"، مؤكدا تقدير الوزارة الكامل للدور الحيوي للسفيرة نبيلة مكرم في السعي الدائم لربط كافة المؤسسات بالدولة بعلماء مصر بالخارج للإستفادة من خبراتهم بكافة مجالات التصنيع المختلفة من خلال مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي بدأت في ديسمبر 2016.

وأضاف الوزير محمد أحمد مرسى، أن الوزارة تتعاون مع علماء مصر بالخارج في إنشاء وحده تدريبية ذكية للتصنيع الذكي بمركز التميز العلمى والتكنولوج، وكذلك تصنيع نموذج لسيارة كهربائية ويتم تنفيذها بالتعاون مع مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة، كما تتعاون الوزارة مع العالم المصري رامي عازر لتصنيع وإنشاء مصانع تعمل على تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات ومواد تعبئة وتصديرها الي أوروبا.

وكشف وزير الإنتاج الحربى عن دور الوزارة فى منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، حيث تقوم بتصنيع المعدات المستخدمة في عملة معالجة المخلفات، وكذلك إنشاء مصانع وخطوط المعالجة حيث قامت الوزارة بإنشاء 70 مصنع معالجة مخالفات بالمحافظات والمدن المختلفة ومايقرب من 150 خط وتسعي الوزارة في الوقت الحالي لإنشاء مصانع معالجة للمخلفات " waste to energy" والتي تعمل علي تحويل المخلفات لطاقة بطريقة مباشرة.