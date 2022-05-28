مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى بشمال سيناء، إنه يتابع أعمال المراجعات النهائية لامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أنه يواصل أعضاء لجنة النظام والمراقبة أعمال المراجعة النهائية بمختلف المواد الدراسية تمهيداً لاعتماد النتيجة من محافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أنه يجري رصد الدرجات، وتم التوجيه بالتأنى والدقة فى مراجعة كراسات الإجابة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفادياً لأى أخطاء تضر بمصالح الطلاب لكى يحصل كل طالب على حقه، مؤكدا انه سيتم تحقيق الحيادية بين جميع الطلاب ومراعاة الدقة في الرصد والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الكنترول .

وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء تابع اليوم المركز الرئيسي لامتحانات التحريرية الدبلومات الفنية صناعي وتجاري وزراعي وفندقي، للدور الأول، وبحضور رئيس المركز والأعضاء .

وقال وكيل الوزارة إنه تم تزويد اللجان الامتحانية بعدد 60 عصا إلكترونية للكشف عن أي معادن و حتى تسير العملية الامتحانية سيراً طبيعياً ، والتوجيه بالالتزام بوقت توزيع الأسئلة من المراكز إلى اللجان ووقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المراكز .

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكولات وتنسيقات مع مديريات الأمن والصحة والكهرباء وهيئة الإسعاف وجمعية الهلال الأحمر ومرفق المياه والتليفونات ومجالس المدن بالمحافظة، و تم تجهيز الاستراحات وعددها19 استراحة على مستوى المحافظة لاستقبال المنتدبين لأعمال الامتحانات بكافة وسائل الإعاشة ، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل بغرفة العمليات الفرعية بالإدارات الست لتذليل العقبات والأحداث التي قد تتم أثناء سير الامتحانات.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، انه يؤدى الامتحانات 4298 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

واضاف انه مع اول يوم امتحانات لم تسجل اى ملاحظات ، لافتا أن الإدارات التعليمية الست سبقت بداية الامتحانات بتجهيز المدارس الفنية ، وروعي مع دخول الطلاب للجان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واتخذت الإجراءات التأمينية اللازمة لجميع اللجان .

وأوضح المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى بشمال سيناء ان الامتحانات تعقد فى 25 لجنة وهى 13 تعليم صناعى تضم 2414 طالب ، ، وطلاب مجال التعليم الصناعي 3 سنوات الجملة 2198 طالب ، والتعليم الصناعي 5 سنوات 17 طالب وطالبة ، والتعليم الصناعي اعداد مهني199طالب ، وطلاب التعليم التجاري 3 سنوات 1186 طالب ، ولجان التعليم الفندقي لجنة واحدة بإجمالي 125 طالب ، والتعليم الفندقي 3 سنوات 73 طالب ، والتعليم الفندقي اعداد مهني 52 طالب ، و التعليم الزراعي 3 لجان ، و 573 طالب ، والتعليم الزراعي 3 سنوات 547 طالب ، والتعليم الزراعي وإعداد مهنى 26 طالب .