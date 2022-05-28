وكيل تعليم شمال سيناء يتابع المركز الرئيسى لأسئلة وإجابات الدبلومات الفنية

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، المركز الرئيسي لإمتحانات التحريرية الدبلومات الفنية صناعي وتجاري وزراعي وفندقي ، للدور الأول، وبحضور رئيس المركز والأعضاء .

وقال وكيل الوزارة، أنه تم تزويد اللجان الإمتحانية بعدد 60 عصا إلكترونية للكشف عن أي معادن و حتى تسير العملية الإمتحانية سيراً طبيعياً ، والتوجيه بالإلتزام بوقت توزيع الأسئلة من المراكز إلى اللجان ووقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المراكز .

اضاف انه تم توقيع بروتوكولات وتنسيقات مع مديريات الأمن والصحة والكهرباء وهيئة الإسعاف وجمعية الهلال الأحمر ومرفق المياه والتليفونات ومجالس المدن بالمحافظة، و تم تجهيز الاستراحات وعددها19 استراحة على مستوى المحافظة لإستقبال المنتدبين لأعمال الإمتحانات بكافة وسائل الإعاشة ، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل بغرفة العمليات الفرعية بالإدارات الست لتذليل العقبات والأحداث التي قد تتم أثناء سير الإمتحانات.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، إنه يؤدى الامتحانات 4298 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

اضاف انه مع اول يوم امتحانات لم تسجل اى ملاحظات ، لافتا أن الإدارات التعليمية الست بداية الامتحانات بتجهيز المدارس الفنية ، وروعي مع دخول الطلاب للجان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واتخذت الإجراءات التأمينية اللازمة لجميع اللجان .

وأوضح المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى بشمال سيناء، أن الامتحانات تعقد فى 25 لجنة وهى 13 تعليم صناعى تضم 2414 طالب ، ، وطلاب مجال التعليم الصناعي 3 سنوات الجملة 2198 طالب، والتعليم الصناعي 5 سنوات 17 طالب وطالبة ، والتعليم الصناعي اعداد مهني199طالب ، وطلاب التعليم التجاري 3 سنوات 1186 طالب ، ولجان التعليم الفندقي لجنة واحدة بإجمالي 125 طالب ، والتعليم الفندقي 3 سنوات 73 طالب ، والتعليم الفندقي اعداد مهني 52 طالب ، و التعليم الزراعي 3 لجان ، و 573 طالب ، والتعليم الزراعي 3 سنوات 547 طالب ، والتعليم الزراعي وإعداد مهنى 26 طالب .