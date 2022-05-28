النجم الإيطالي "توتي" يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب محمد أسعد

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، اللاعب الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي لاعب نادي ايه سي روما والمنتخب الإيطالي، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى مصر.

وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، حيث رحب به، و قام بإعطائه فكرة عن المتحف وتاريخ إنشائه، وما يضمه من مقتنيات أثرية فريده تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، و المومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.

و قام توتي بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والنسيج المصري، والمومياوات الملكية.

وخلال الجولة، أبدى اللاعب فرانشيسكو توتي عن سعادته بهذه الجولة، وعظمة ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة لم يشاهد مثلها من قبل. كما حرص اللاعب خلال الجولة على التقاط الصور التذكارية له داخل المتحف.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذة الزيارات يرسل صورة إيجابية عن المقصد المقصد السياحي المصري، ويجعل من المتحف واجهة أساسية في البرامج السياحية، وأن المتحف مستعد دائما لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.