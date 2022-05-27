وزير خارجية قبرص يزور متحف الحضارة..ويشيد بجمال العرض المتحفى

كتب محمد أسعد

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إيوانيس كاسوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص ، والذي يرافقه السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

واصطحب وزير الخارجية والوفد المرافق له الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، في جولة داخل المتحف شملت زيارة قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري التى تم افتتاحها مؤخرا.

وأثنى الوزير والوفد المرافق له على روعة المكان وسلاسة وجمال العرض المتحفي وما يتميز به متحف الحضارة بين متاحف العالم من أحدث طرق عرض للقطع الأثرية والمقتنيات والترتيب الزمنى لها، وأيضا قاعة المومياوات الملكية وشاشات العرض التى ليس لها مثيل.

كما حرص إيوانيس كاسوليدس، على تسجيل كلمة في دفتر الزيارات بالمتحف أعرب فيها عن إعجابه الشديد بكنوز المتحف التي وصفها بالمُبهرة.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، أن تلك الزيارات المتتالية لسفراء ووزراء خارجية العديد من دول العالم تعتبر خير دليل على مكانة المتحف القومي للحضارة المصرية وأهميته، والدور الثقافي المتنوع الذي يلعبه، مما يجعل محط أنظار العالم.