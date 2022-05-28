السيطرة على حريق بوحدة الأشعة بمستشفى شبين القناطر المركزى دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بوحدة الأشعة بمستشفي شبين القناطر المركزى، دون وقوع خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بوحدة الأشعة بمستشفي شبين القناطر المركزى.

علي الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بوحدة الأشعة بمستشفي شبين القناطر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



حريق بوحدة الأشعة بمستشفى شبين القناطر المركزى



حريق بوحدة الأشعة



السيطرة على حريق بوحدة الأشعة بمستشفى شبين القناطر المركزى



الحريق