اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل ورشة سيارات بالشرقية

السبت، 28 مايو 2022 02:09 م
إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل ورشة سيارات بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، إثر نشوب حريق في ورشة سيارات بناحية قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول 3 أشخاص مصابين بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب حريق في ورشة سيارات بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية.

 

وتبين إصابة كل من: أحمد ال ا، 16 عامًا، عامل بورشة، مقيم في بحر البقر بمركز الحسينية، مصابًا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة باليدين والذراع الأيسر والصدر، وطلبة م ص، 27 عامًا، عامل بورشة، مقيم في بحر البقر بمركز الحسينية، مصابًا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بالقدمين والساقين، وفرج أ ف، 30 عامًا، عامل بورشة، مقيم في بحر البقر مركز الحسينية، مصابا بحروق بالذراعين، وذلك إثر وقوع حادث انفجار تنك سيارة نقل بورشة صيانة سيارات في قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية.

 

جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


الحسينية

الشرقية

محافظة الشرقية

حريق

بحر البقر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة