إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل ورشة سيارات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، إثر نشوب حريق في ورشة سيارات بناحية قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول 3 أشخاص مصابين بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب حريق في ورشة سيارات بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية.

وتبين إصابة كل من: أحمد ال ا، 16 عامًا، عامل بورشة، مقيم في بحر البقر بمركز الحسينية، مصابًا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة باليدين والذراع الأيسر والصدر، وطلبة م ص، 27 عامًا، عامل بورشة، مقيم في بحر البقر بمركز الحسينية، مصابًا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بالقدمين والساقين، وفرج أ ف، 30 عامًا، عامل بورشة، مقيم في بحر البقر مركز الحسينية، مصابا بحروق بالذراعين، وذلك إثر وقوع حادث انفجار تنك سيارة نقل بورشة صيانة سيارات في قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية.

جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.