5 فوائد صحية لتناول البيض ..منها إمداد الجسم بـ فيتامين د وأوميجا 3

كتبت - ميرفت رشاد

يحتوى البيض على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويعد خيار جيدا للراغبين في إنقاص الوزن، فهو يحتوى على سعرات حرارية أقل تساهم في خسارة الوزن، وفى السطور القادمة سنوضح لك الفوائد الغذائية التي يجب أن يقدمها البيض وفقا لما نشره موقع " womenshealth".



5 فوائد صحية للبيض:

1. البيض مصدر جيد للبروتين:

نوعية البروتين الموجود في البيض عالي الجودة، يطلق عليه اسم البروتين الكامل لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، تحتوي البيضة الكبيرة المسلوقة على حوالي 8 جرام من البروتين .

2 مصدرًا لفيتامين د:

ستحتاج إلى تناول حوالي تسع بيضات يوميًا للحصول على الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د (10 ميكروجرام أو 400 وحدة دولية). نحصل على معظم فيتامين (د) من التعرض لأشعة الشمس أو المكملات الغذائية ، ولكن نظرًا لأن معظم الأشخاص يعانون من نقص فيتامين (د) ، فإن تناول البيض يمكن أن يساعد في زيادة تناولك.

3. غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية:

وهي مهمة لصحة الدماغ والقلب والمفاصل، تعتمد الكمية الموجودة في البيضة على ما تم إطعامه للدجاجة.

4. معدن السيلينيوم المضاد للأكسدة:

تساعد مضادات الأكسدة على إبطاء شيخوخة خلايانا، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 22٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به للسيلينيوم.

5. الشعور بالشبع لفترة أطول:

أظهرت الدراسات أن النساء ذوات الوزن الزائد والسمنة اللائي تناولن البيض الكامل على الإفطار شعرن بالشبع وأكلن سعرات حرارية أقل خلال الـ 36 ساعة التالية مقارنة بالنساء اللائي تناولن الخبز (الكربوهيدرات) على الإفطار.