4 فوائد لماء سلق البيض للشعر والعظام.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن ماء سلق البيض يمكن استخدامه بأكثر من شكل بدلا من التخلص منه، وذلك لاحتواءه على الكثير من العناصر الصحية المهمة.



وعدد حمدى، لليوم السابع، فوائد مياه سلق البيض، فى:

1- ماء سلق البيض غنى بالكالسيوم والبروتينات والكثير من الفيتامينات.

2- ماء سلق البيض يمكن استخدامه كعامل مساعد على تخفيف آلام العظام والحماية من الهشاشة، حيث أن هذا الماء يحتوى أيضاً على نسبة من الكالسيوم تقترب من الموجودة فى البيض، حيث يمكنك وضع قدميك في هذا الماء أو يديك فيه لمدة نص ساعة كى يمتص جسدك ما به من كالسيوم.

3- ماء سلق البيض يمكن استخدامه فى غسل الشعر خاصة الشعر الجاف لما يحتويه من بروتين، لذا يمكن منح الشعر مظهراً حيوياً من خلال غسله بماء سلق البيض.

4- من الممكن أيضاً أن يتم إضافة الخل على ماء سلق البيض واستخدامه في تنظيف الأسطح والأواني لأعطائها مظهراً لامعاً وبراقاً، حيث يعمل الخليط على تنظيف الكلس وترك الأشياء بمظهر براق.

وكان قد أكد الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، أهمية عدم سلق البيض لمدة أكثر من 12 دقيقة، مشيرا إلى أن مُدة سلق البيض الصحية هى من 7 إلى 10 دقائق فقط بعد بدء غليان المياه، لافتا إلى أنه فى حالة سلق البيض لمدة 12 دقيقة أو أكثر يتلاحظ وجود لون حول الصفار مائل إلى اللون الأخضر، وهو عبارة عن مادة كبريتيد الحديد، وهو مركب كبريتى يسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى، ويسبب مغص شديد للأطفال والكبار، بالإضافة إلى انتفاخ بالمعدة ويزيد من ألم القولون.